الأمير تركي بن محمد يحسم شوط الرموز الرئيسي

جدة - عمرو شويل حسم “جوف” المملوك للأمير تركي بن محمد بن فهد نوماس الشوط الأول من أشواط الرموز البالغة 8 أشواط أقيمت على مسافة 5 كلم لهذا، اليوم، والتي تقام ليومها الثالث ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن وشهدت هذه الأشواط حضور اقوى الشعارات وكبار المضمرين وجاءت النتائج على النحو التالي:

‏الفائز في الشوط الأول من أشواط الجذاع (بكار مفتوح رموز)

المالك: صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

المطية: جوف

التوقيت: 7:45:10

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‏الفائز في الشوط الثاني من أشواط الجذاع (قعدان مفتوح رموز)

المالك: هجن الرئاسة

المطية: متعب

التوقيت: 7:45:32

‏الفائز في الشوط الثالث من أشواط الجذاع (بكار عام رمز)

المالك: ياسر محمد عواد العطوي

المطية: بجده

التوقيت: 7:54:98

‏الفائز في الشوط الرابع من أشواط الجذاع (قعدان عام رمز)

المالك: سالم سعيد منانه غدير الكتبي

المطية: شاهين

التوقيت: 8:01:91