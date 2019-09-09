راموس يعادل رقم كاسياس في عدد المشاركات بقميص منتخب إسبانيا

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
حقق قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس، رقما مميزا، أمس الأحد، بعد المشاركة أساسيا رفقة "الماتادور" أمام جزر فارو، ضمن التصفيات المؤهلة إلى "يورو 2020".
وحسب شبكة "Squawka" للإحصائيات، فإن راموس بعد أن شارك أساسيا أمس، فإنه وصل إلى مباراته الدولية رقم 167 رفقة "الماتادور".
وعادل راموس بذلك رقم الحارس المخضرم إيكر كاسياس، باعتباره اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية مع المنتخب الإسباني.
يذكر أن راموس دخل قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف مع المنتخب الإسباني برصيد 21 هدفا، ويفصله هدف واحد عن الأرجنتيني دانييل ألبرتو باساريلا كأكثر مدافع تسجيلا للأهداف مع منتخب بلاده.
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