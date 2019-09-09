إصابة أومتيتي وغيابه لأجل غير مسمى عن برشلونة

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الإثنين 9 سبتمبر 2019
اومتيتي
قام نادي برشلونة الإسباني اليوم الإثنين، بالاعلان أن مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي تعرض لكدمة في القدم اليمنى خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده، الأمر الذي يثير الشكوك حول إمكانية مشاركته مع النادي الكاتالوني في المباريات المقبلة.
وقال برشلونة في بيان له اليوم: "الفحوصات التي أجريت اليوم الإثنين للاعب الفريق الأول، صامويل أومتيتي، أظهرت أنه يعاني من كدمة في القدم اليمنى".
ولم يتمكن أومتيتي من المشاركة في المباراة الأخيرة للمنتخب الفرنسي "الديوك" التي فاز فيها 4-1 على ألبانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، ليعود إلى برشلونة قبل المباراة الثانية لمنتخب "الديوك" أمام أندورا والمقرر إقامتها غداً الثلاثاء.
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