شكرا لقرائتكم خبر عن بحلم نصف النهائي.. طائرة الأخضر تتحدى عمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

يدخل المنتخب السعودي لكرة الطائرة لدرجة الناشئين اليوم (الثلاثاء)، مرحلة الدور ربع النهائي من البطولة العربية الخامسة عشرة المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان، حيث سيواجه المنتخب العماني عند الساعة الثالثة عصراً على صالة المدينة الرياضية بالعاصمة الأردنية عمان.

وكان المنتخب السعودي تأهل كثاني المجموعة الرابعة، فيما تأهل منتخب عمان لدور الثمانية كأول المجموعة الثانية بعد فوزه على الأردن ولبنان.

وأكمل الأخضر جاهزيته الكاملة للمنافسة على خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، فيما ركز مدرب المنتخب محمد الشيخ خلال التدريبات على معالجة الأخطاء التي حصلت في المرحلة التمهيدية، وتحفيز اللاعبين بتدريبات لياقية وفنية وعمل تكتيك خاص لمواجهة منتخب عمان، وبعد نهاية تدريب المنتخب أمس اجتمع رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين باللاعبين وحثهم على بذل كل الجهود لتحقيق الفوز والتأهل لدور الأربعة.

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وكان رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين احتفى ببعثة المنتخب السعودي في أحد المطاعم في العاصمة عمان بحضور جميع أعضاء البعثة.

وتقام مساء اليوم 4 مباريات في الدور ربع النهائي تجمع السعودية وعمان، العراق والجزائر، مصر ولبنان، البحرين والكويت.

وأكد إداري المنتخب أيمن تازي أنهم جاهزون تماما لمواجهة عمان، وقال: «هذا اللقاء هام وأهميته للتأهل لنصف النهائي، وسنسعى جاهدين لخطف البطاقة وثقتي عالية باللاعبين في تقديم مستوى فني عال، كما أشكر رئيس الاتحاد الدكتور البابطين على متابعته ودعمه للمنتخب».