شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تسأنف اختبارات اللياقة البدنية لقضاه الملاعب الأربعاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويخضع 5 حكام للاختبارات وهم محمود البنا ومحمد معروف و أحمد توفيق طلب ويوسف البساطى و محمود عاشور . وكانت الاختبارات قد أجريت للحكام المرشحين للقائمة الدولية الاسبوع الماضى ونجح الجميع باستثناء محمد الحنفى ومحمد الصباحى .

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