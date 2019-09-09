شكرا لقرائتكم تعين أمين عمر حكما لودية المنتخب الأوليمبي الثانية أمام السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويستعد المنتخب لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو2020التى تقام فى مصر فى شهر نوفمبر المقبل. كانت المباراة الأولى بين المنتخب الأولمبى والسعودية انتهت بفوز الفراعنة 4-1باستاد السويس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعين أمين عمر حكما لودية المنتخب الأوليمبي الثانية أمام السعودية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.