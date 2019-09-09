شكرا لقرائتكم كلاكيت تاني مرة .. مصطفى فتحي فى ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، للعودة إلى ألمانيا، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الخضوع لفحوصات طبية جديدة على منطقة الركبة، مع الطبيب المعالج، لتحديد موعد عودته للمباريات.

وكان مصطفى فتحى قد أجرى عملية جراحية مؤخرًا فى الركبة لتثقيب وتهذيب السطح المفصلى للركبة بواسطة منظار جراحى، ليغيب على أثرها عن الأبيض فى الفترة الماضية، قبل أن يعود ويشارك فى تدريبات الزمالك خلال معسكر الفريق الذى أقيم فى قبرص خلال شهر يوليو الماضى، ثم استئناف مباريات الموسم المنقضى من الدورى الممتاز قبل أن يخضع مجددًا لتدريبات تأهيلية ما يستلزم سفره لألمانيا للاطمئنان على حالته.

ويسابق مصطفى فتحى الزمن، من أجل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الزمالك، ثم العودة للمشاركة فى المباريات.