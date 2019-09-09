شكرا لقرائتكم حكم مباراة الزمالك وبيراميدز يكشف مفاجأة لم يتوقعها فى نهائي كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكشف الحكم الرومانى عن سعادته للحضور الجماهير الكبير فى ستاد برج العرب وتشجيعهم المثالى، خاصة وأنه كان يتوقع عدم حضور جماهير وفقا لكلام وخبرة زملائه المساعدين الذين سبق أن حضروا لمصر وشاركوا فى مباريات لنادى بيراميدز فى الموسم الماضى بدون جمهور .

وأشاد بتريسكو خلال حديثه مع المرافقين له بسلوك الجماهير وتشجيعهم الرائع، والذى انعكس على أجواء المباراة، مشيراً إلى أنه أول مرة يقود مباراة فى الكرة المصرية ويتمنى العودة لمصر مجددا مستقبلا .