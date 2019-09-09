شكرا لقرائتكم 347 مليون جنيه "صفقات ورواتب" كرة القدم فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت ميزانية نادي الزمالك التى تم اعتمادها قبل يومين، وقدمها مرتضى منصور لأعضاء الجمعية العمومية، عن حجم مصروفات كبير لقطاع كرة القدم فى النادى بلغ 347 مليون جنيه، عن الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019.

وكشفت الميزانية عن حجم مصروفات 347 مليون و 990 ألف و 849 جنيه عن الفترة المذكورة بزيادة تقترب من 33 مليون جنيه عن السنة الماضية، والتى بلغت فيها المصروفات 314 مليون جنيه.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك، اعتماد ميزانية القلعة البيضاء عن السنة الجارية، بعد موافقة 21944 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية بالأبيض، والتى عُقدت بمقر النادى بميت عقبة، على مدار الثلاثة أيام الماضية، للتصويت على ميزانية الأبيض للسنة الجارية والتصويت على الانتخابات التكميلية للمجلس.