شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف كيف يتعرف فايلر على مستوى لاعبي الأهلى ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت تتضح ملامح واستراتيجة المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للأهلى، من خلال التدريبات التى قاد فيها اللاعبين منذ توليه المسئولية.

من خلال المتابعة الدقيقة والمنتظمة لتدريبات الأهلي اليومية منذ تولى السويسري رينيه فايلر المسئولية الفنية، اتضح أن المدرب الشاب يُركز على إقامة مباريات ودية بين لاعبي الأهلى بعضهم البعض، وذلك للوقوف على مستوى جميع نجوم الفريق قبل مواجهة بطل غينيا بدورى أبطال أفريقيا.

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ويستعد الأهلي للسفر إلى غينيا الاستوائية صباح الأربعاء المقبل، لمواجهة كانو سبورت يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ويرأس البعثة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة.

طريقة فايلر التى اعتمدها للوقوف على مستوى لاعبي الأهلى، أثارت أزمة على مستوى الأحمال البدنية فى ظل مشاركة اللاعبين يومياً فى مباراة ودية لمدة ساعة ونصف، وهو الأمر الذي تسبب فى إصابة أكثر من لاعب، أخرهم مروان محسن الذي يعاني من رشح فى الركبة، ومن قبله الثنائي حسين السيد والصاعد عربي بدر.

ويرى لاعبو الأهلى أن خوض مباراة ودية كل يوم، يؤثر على مستواهم الفنى والبدنى بالسلب، ويُسهل من احتمالية الإصابات العضلية، فى حين أن الفريق مُقبل على العديد من المباريات الهامة خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.