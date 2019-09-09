شكرا لقرائتكم كواليس خناقة الأهلى والزمالك على موعد مباراة السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويرغب مسئولو الزمالك فى إقامة المباراة يوم 20 سبتمبر الجارى، رافضين فكرة إقامتها يوم 19 خاصة وأن اتحاد الكرة كان قد أبلغهم بهذا الموعد بشكل شفوى، فى المقابل، يرغب الأهلى فى إقامة المباراة يوم 19 أى تقديمها 24 ساعة.
ويحاول اتحاد الكرة تقريب وجهات النظر بين الناديين حتى الأن، وهو ما يؤجل إعلان الموعد النهائى والرسمى لمباراة السوبر.
وشهدت الساعات الأخيرة، فوز نادي الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الـ 27 فى تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية نظيفة، فى المباراة النهائية، ليضرب موعدا مع النادي الأهلي لإقامة مباراة سوبر جديدة بعد السوبر المقبل.
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