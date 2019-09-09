شكرا لقرائتكم زادت 100 مليون .. إيرادات كرة القدم فى الزمالك 305 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت ميزانية نادي الزمالك التى تم اعتمادها قبل يومين، تحقيق 305 مليون جنيه مصرى إيرادات كرة القدم فقط عن الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019.

وكشف الميزانية عن تحقيق 305 مليون و 501 ألف و 539 جنيه كإيرادات عن الفترة المذكورة بزيادة تقترب من 100 مليون جنيه عن السنة الماضية.

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وكانت كرة القدم فى الزمالك قد جنت 208 مليون جنيه فى الفترة من يناير 2017 وحتى يونيو 2018.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك، اعتماد ميزانية القلعة البيضاء عن السنة الجارية، بعد موافقة 21944 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية بالأبيض، والتى عُقدت بمقر النادى بميت عقبة، على مدار الثلاثة أيام الماضية، للتصويت على ميزانية الأبيض للسنة الجارية والتصويت على الانتخابات التكميلية للمجلس.