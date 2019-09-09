شكرا لقرائتكم الصفقات الجديدة تشعل صراع حراسة عرين سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقد فضل حسام حسن المدير الفنى لسموحه إرجاء الإعلان عن اسم حارس المرمى الذى سيخوض به أولى مباريات الفريق بالدورى إلى ما بعد الإنتهاء من المباريات الودية ومراقبة عمر صلاح مع المنتخب الاولمبى ، خاصة وأنه رفض فكرة الدور فى مركز حراسة المرمى مفضلا أن يحصل الحارس الأفضل على فرصته فى المشاركة مع الفريق
كانت هذه تفاصيل خبر الصفقات الجديدة تشعل صراع حراسة عرين سموحة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.