شكرا لقرائتكم الصفقات الجديدة تشعل صراع حراسة عرين سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتد الصراع داخل صفوف فريق سموحه بين حارسى المرمى الهانى سليمان القادم من الاتحاد السكندرى والحارس الشاب عمر صلاح القادم من الزمالك على من يحرس عرين الفريق السكندرى خلال الموسم المقبل .

ورغم الخبرات الكبيرة التى يتمتع بها الهانى سليمان الذى شارك فى اكثر من 10 مواسم مع زعيم الثغر والجونة ، إلا أن الطاقة الإيجابية التى يمتلكها عمر صلاح عندما حرس عرين الزمالك فى الموسم الماضى وظهر بشكل جيد خاصة فى لقاء الذهاب بنهائى الكونفدرالية امام نهضة بركان المغربى والزود عن مرماه ببسالة

وقد فضل حسام حسن المدير الفنى لسموحه إرجاء الإعلان عن اسم حارس المرمى الذى سيخوض به أولى مباريات الفريق بالدورى إلى ما بعد الإنتهاء من المباريات الودية ومراقبة عمر صلاح مع المنتخب الاولمبى ، خاصة وأنه رفض فكرة الدور فى مركز حراسة المرمى مفضلا أن يحصل الحارس الأفضل على فرصته فى المشاركة مع الفريق