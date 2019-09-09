كرواتيا تتعثر بالتعادل مع أذربيجان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة منتخب أذربيجان مع ضيفه منتخب كرواتيا يوم الاثنين في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة لتصفيات يورو 2020. وتقدم لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الإسباني بهدف لمنتخب كرواتيا من ضربة جزاء في الدقيقة 11 ولكن تامكين خليل زاد أدرك التعادل لأذربيجان في الدقيقة 71. ورفع منتخب كرواتيا رصيده في الصدارة إلى عشر نقاط بفارق نقطة واحدة عن المجر التي تلاقي سلوفاكيا في وقت لاحق يوم الاثنين فيما حصدت أذربيجان أول نقطة لها في التصفيات لكنها ظلت في المركز الخامس الأخير.

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