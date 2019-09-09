شكرا لقرائتكم إصابة جديدة تضرب أومتيتي.. وبرشلونة لا يعلم موعد عودته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين أن مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي تعرض لكدمة في القدم اليمنى خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده، الأمر الذي يثير الشكوك حول إمكانية مشاركته مع النادي الكتالوني في المباريات المقبلة.

وقال برشلونة في بيان له : الفحوصات التي أجريت اليوم الاثنين للاعب الفريق الأول صامويل أومتيتي، أظهرت أنه يعاني من كدمة في القدم اليمنى، وعودته تعتمد على تعافيه من الإصابة.

ولم يتمكن أومتيتي من المشاركة في المباراة الأخيرة للمنتخب الفرنسي "الديوك" التي فاز فيها 4 - 1 على ألبانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، ليعود إلى برشلونة قبل المباراة الثانية لمنتخب الديوك أمام أندورا والمقرر إقامتها الثلاثاء.