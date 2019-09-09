الموجز - كتب - محمد علي هـاشم
ولد ليكون الافضل وعاش يحاربه القطيع طويلا لانهم يعلمون انه الافضل وسيظل الافضل دائما ، الفارس صاحب القوس والسهم ، هذه التغريدة ضمن سيل من التغريدات التي اجتاحت هاشتاج #شيكا_خط_احمر ، الذي تم اطلاقه خصيصاً لدعم الغزال الأسمر نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا ، بعد هجوم جماهير الأحمر عليه ، عقب فوز الزمالك امس بكأس مصر رقم 27 في تاريخ القلعة البيضاء .
وجاءت التغريدات تتغزل في اللاعب الشهير ، وفيما يلي بعض تغريدات محبي شيكا :-
كانت هذه تفاصيل خبر #شيكا_خط_احمر .. جمهور الزمالك يشعل تويتر بسبب «محمود عبد الرازق شيكابالا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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