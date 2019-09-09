شيكا_خط_احمر .. جمهور الزمالك يشعل تويتر بسبب «محمود عبد الرازق شيكابالا»

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

ولد ليكون الافضل وعاش يحاربه القطيع طويلا لانهم يعلمون انه الافضل وسيظل الافضل دائما ، الفارس صاحب القوس والسهم ، هذه التغريدة ضمن سيل من التغريدات التي اجتاحت هاشتاج #شيكا_خط_احمر ، الذي تم اطلاقه خصيصاً لدعم الغزال الأسمر نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا ، بعد هجوم جماهير الأحمر عليه ، عقب فوز الزمالك امس بكأس مصر رقم 27 في تاريخ القلعة البيضاء .

وجاءت التغريدات تتغزل في اللاعب الشهير ، وفيما يلي بعض تغريدات محبي شيكا :-