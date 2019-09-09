«الكتمان والسرية» .. كيف استقبل إيهاب جلال أنباء توليه تدريب منتخب مصر ؟

الموجز

تحت هذا العنوان نشر موقع صدى البلد تقريراً حول رد فعل الكابتن إيهاب جلال مدرب المصري بعد تلقيه الأنباء المتداولة عن قرب توليه حقيبة منتخب مصر ، حيث قالت صدى البلد :

حالة كبيرة من الكتمان والسرية يفرضها إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى حول أنباء توليه تدريب المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة خلال الفترة المقبلة، ولكن كيف استقبل إيهاب جلال أنباء توليه تدريب منتخب مصر؟، هذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية

وأضافت ، علم صدى البلد من مصادر مطلعة قريبة من إيهاب جلال، أن المدير الفنى للمصرى يرفض الحديث بشكل نهائى عن أنباء توليه تدريب المنتخب الوطنى مع أي فرد داخل النادي المصري.

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وقال المصدر إن إيهاب جلال حرص على عقد جلسة مع لاعبى المصرى وأكد خلالها أن كل ما يدار عن توليه تدريب منتخب مصر "أمر لا يعرف عنه شىء" مطالبا الجميع بالتركيز وعدم الالتفات إلى أمور رحيله عن الفريق فى الفترة المقبلة من أجل الاستعدادا لمواجهة زنجبار التنزانى بدور الـ 32 من مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية.

وتابعت صدى البلد : يرفض إيهاب جلال التعليق على كافة الأنباء التى تفيد بتوليه تدريب منتخب مصر، مؤكدا أنه فى حال وجود عرض رسمى وتوقيعه على عقود تدريب المنتخب، سيخرج ويعلن بشكل علنى عن هذا الأمر الذى يعد حلما لأى مدرب وطنى أن يتولى تدريب منتخب بلاده.

وكان عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أكد أن تدريب منتخب مصر لن يخرج عن الرباعى حسن شحاتة وحسام البدرى وحسام حسن وإيهاب جلال.