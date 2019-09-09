أذربيجان تنتزع تعادلا تاريخيا من كرواتيا في تصفيات كأس أوروبا









اسماء السيد - انتزعت أذربيجان تعادلا تاريخيا من ضيفتها كرواتيا 1-1 الإثنين، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم.

وافتتح وصيف بطل مونديال روسيا 2018 التسجيل بفضل قائده المخضرم لوكا مودريتش من ركلة جزاء (11) في ذكرى عيد ميلاده الـ 34، فيما عادل أصحاب الارض بفضل البديل تمكين خليلزادا (72).

وانفردت كرواتيا بالصدارة مؤقتا برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارة، بفارق نقطة واحدة أمام شريكتها السابقة المجر التي تملك فرصة انتزاع الصدارة في حال فوزها على ضيفتها سلوفاكيا في وقت لاحق اليوم.

في المقابل حصدت أذربيجان متذيلة المجموعة نقطتها الاولى في التصفيات بعد أربع خسارات.

وسنحت الفرصة الاولى لكرواتيا بعد تسديدة من خارج المنطقة لمودريتش صدها الحارس إميل بالاييف على دفعتين (6)، قبل أن يفتتح لاعب وسط ريال مدريد الإسباني التسجيل من ركلة جزاء احتسبها الحكم اثر لمسة يد على أنتون كريفوتسيوك، فسددها بنجاح في اسفل الزاوية اليسرى (11).

وهو الهدف الخامس عشر لمودريتش في 124 مباراة دولية.

واهدر أنتي ريبيتش بعد دقيقتين هدف التعزيز بعدما انفرد بالحارس بالاييف إثر تمريرة في العمق من نيكولا فلاسيتش.

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ولاحت لاصحاب الارض فرصة التعديل بفضل راميل شاداييف الذي اخترق منطقة الجزاء وسدد كرة أنقذها حارس دينامو زغرب دومينيك ليفاكوفيتش بقدمه على طريقة حراس مرمى كرة اليد (32).

وحاولت كرواتيا مرة جديدة من خارج المنطقة بتسديدة لفلاسيتش صدها الحارس ببراعة (42).

ونجحت أذربيجان في إدارك التعادل عبر ديميتري نازاروف بعد تمريرة من كارا كاراييف في عمق الدفاع الكرواتي، لكن الحكم الغى الهدف بداعي التسلل.

وبدأ المنتخب كرواتيا الشوط الثاني ضاغطا فسدد برونو بيتكوفيتش كرة أرضية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأذربيجاني.

ومرة جديدة وقعت أذربيجان في فخ التسلل بعدما ألغى الحكم هدف مهير إيمرلي (67)، قبل أن تقتنص التعادل في الدقيقة 72 بفضل البديل خليلزادا الذي تلقى كرة من سيداييف فتوغل وراوغ ثلاثة لاعبين داخل المنطقة وسددها بقوة عجز الحارس عن صدها (72).

وتبادل المنتخبان الفرص بدون تغيير النتيجة.

ملخص مباراة أذربيجان وكرواتيا: