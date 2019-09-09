محمد صلاح ضمن قائمة اللاعبين الأعلى تصنيفاً في "فيفا 2020"

Advertisements Advertisements الإثنين 9 سبتمبر 2019 محمد صلاح تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني، قائمة اللاعبين الأعلى قيمة في لعبة "فيفا 20" للبلاي ستيشن للألعاب الإلكترونية.

وتفوق ميسي على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والبرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والبلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني. Advertisements وتصدر ميسي صدارة اللاعبين في لعبة "فيفا 20" بـ94 نقطة مقابل 93 نقطة لرونالدو و92 نقطة لنيمار و91 نقطة لهازارد. وجاء البلجيكي كيفين دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي في المركز الخامس بـ91 نقطة يليه السلوفاكي يان اوبلاك حارس مرمى اتلتيكو مدريد في المركز السادس بـ91 نقطة أيضاً. وحل الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في المركز السابع بـ90 نقطة متساوياً مع زميله المصري محمد صلاح (الثامن) ثم جاء الكرواتي لوكاس مودريتش نجم وسط ريال مدريد والألماني مارك أندري تير شتيغن حارس برشلونة في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب برصيد 90 نقطة لكل منهما. Advertisements Advertisements

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