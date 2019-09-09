الأردني يودع مونديال السلة بفوز تاريخي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بكين
انتزع المنتخب الأردني لكرة السلة المركز الـ 28 في بطولة العالم المقامة حاليا في الصين بفوزه الثمين والتاريخي 79 - 77 على نظيره السنغالي أمس في مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 32، والتي شهدت أيضا فوز منتخب مونتنجرو (الجبل الأسود) على اليابان 80 - 65 ونيوزيلندا على تركيا 102 - 101.
وحقق المنتخب الأردني أمس الفوز الأول له في البطولة الحالية بعدما خسر مبارياته الثلاث في مجموعته بالدور الأول، كما خسر مباراته الأولى في مباريات تحديد المراكز وذلك على يد المنتخب الكندي.
كما حقق المنتخب الأردني أمس الفوز الأول له على الإطلاق في بطولات كأس العالم واحتل المركز الـ 28 من بين 32 منتخبا في البطولة، علما أن الفريق احتل المركز الـ 23 في مونديال 2010 لكنه كان المركز قبل الأخير من بين 24 منتخبا فقط في نسخة 2010.
وكان الفريق خسر جميع المباريات الخمس التي خاضها في مونديال 2010 ليكون الفوز اليوم هو الأول له في بطولات كأس العالم.
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