ألكاسير.. أمل الماتادور في حصد العلامة الكاملة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يرى المنتخب الإسباني لكرة القدم أنه يستطيع إحراز العلامة الكاملة من خلال الفوز في جميع المباريات العشر بمجموعته في التصفيات وحصد 30 نقطة كاملة بعد أن جمع 18 نقطة من الفوز في المباريات الست الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020).

ويدين المنتخب الإسباني بفضل كبير في مواصلة الانتصارات المتتالية إلى مهاجمه الخطير باكو ألكاسير الذي ساهم بقدر هائل في تحقيق أحدث انتصارين للفريق في التصفيات ليؤكد جدارته بأن يكون رأس الحربة الأساسي للفريق.

وسجل مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، باكو ألكاسير (26 عاما) الهدف الحاسم في مباراة الفريق أمام رومانيا والتي فاز فيها المنتخب الإسباني 2 - 1 الخميس الماضي ثم سجل هدفين متأخرين بعد نزوله في المباراة التي فاز فيها المنتخب الإسباني على جزر فارو 4 -0.

وسجل ألكاسير 12 هدفا في 17 مباراة خاضها مع المنتخب حتى الآن. وتساءلت الصحافة بعد آخر مباراتين له مع الفريق «لماذا لا يلعب أكثر؟».

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وجاءت إصابة ألفاروموراتا قبل هذه الجولة من المباريات الدولية لتمنح فرصة أفضل لألكاسير ليصبح من أفضل الخيارات لدى المدير الفني روبرت مورينو.

ويدرك المنتخب الإسباني، الذي يسعى لإحراز العلامة الكاملة وحصد الـ30 نقطة في مجموعته بالتصفيات، أن الاختبار الحقيقي له سيكون في أكتوبر المقبل عندما يحل ضيفا على كل من المنتخبين النرويجي والسويدي.

وحصد الفريق حتى الآن 18 نقطة من أول 6 مباريات له في التصفيات وهو ما لم يحققه في آخر 3 تصفيات سابقة له حيث أهدر الفريق بعض النقاط في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل.

كما خسر المنتخب الإسباني أمام السلوفاكي في الجولة الثانية من تصفيات يورو 2016 وتعثر في الجولة الثانية أيضا من مسيرته في تصفيات مونديال 2018 بروسيا.

وفي التصفيات الحالية، ما زال سجل الفريق خاليا من أي هزائم أو تعادلات لكن الاختبار الأصعب له سيكون في الجولتين القادمتين من التصفيات.

ويحل المنتخب الإسباني ضيفا على نظيره النرويجي في العاصمة أوسلو في 12 أكتوبر المقبل، ثم يحل ضيفا على نظيره السويدي في سولنا يوم 15 من الشهر نفسه.