24 ألف مشجع لخيمناسيا يستقبلون مارادونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بوينس آيرس

بحضور آلاف المشجعين، قدم نادي خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني لكرة القدم مديره الفني الجديد دييجو مارادونا (58 عاما).

واستقبل نحو 24 ألف مشجع الأسطورة مارادونا المهاجم السابق للتانجو التاريخي لدى تقديمه مساء أمس الأول إلى وسائل الإعلام والجماهير.

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وكان مارادونا، الذي عانى لسنوات طويلة من مشاكل صحية، ترك تدريب فريق دورادوس دي سينالوا في دوري الدرجة الثانية بالمكسيك لأسباب صحية في يونيو الماضي.

وحضر مارادونا إلى ملعب التدريب في لا بلاتا القريبة من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على متن سيارة جولف بعد الجراحة التي خضع لها أخيرا في الركبة.

ويحتل خيمناسيا لا بلاتا المركز الأخير في الدوري الأرجنتيني، حيث حصد نقطة واحدة فقط من 5 مباريات خاضها في المسابقة هذا الموسم.