اليمن.. أول درج في سلم صعود الأخضر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في السابعة مساء اليوم مشواره في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، عندما ينازل المنتخب اليمني على استاد البحرين الوطني في المنامة ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبات فلسطين وسنغافورة وأوزباكستان.

ويدخل المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد، المواجهة طامعا في حصد كامل النقاط بعد أن وقف على جاهزية جميع اللاعبين من خلال معسكر الدمام الذي شهد خوض تجربة أمام منتخب مالي انتهت بالتعادل 1-1، يساعده في ذلك تفوق الأخضر تاريخيا على نظيره اليمني، حيث إن مواجهة اليوم تحمل الرقم 19 في تاريخ لقاء المنتخبين بجميع المنافسات، ويتفوق الأخضر بفوزه في 17 لقاء وحضر التعادل بين المنتخبين مرة واحدة، بينما لم يذق المنتخب اليمني طعم الفوز.

ومن المنتظر أن يدفع هيرفي بعبدالله الحمدان في خط الهجوم ومن خلفه الخماسي سالم الدوسري وهتان باهبري ومحمد كنو وسلمان الفرج وعبدالرحمن الدوسري، فيما سيكون الرباعي عمر هوساوي وعلي البليهي وياسر الشهراني وحمدان الشمراني في خط الظهر، ومن خلفهم عبدالله المعيوف في حراسة المرمى.

أما المنتخب اليمني الذي واجه في الجولة الأولى منتخب سنغافورة على أرض الأخير وتعادل معه 2-2، فإنه سيعمل على الخروج بنقطة من خلال التعادل لصعوبة المباراة وقوة منافسه اليوم، لذلك يتوقع أن يعتمد مدربه طريقة دفاعية.

وكانت القرعة قد أعفت الأخضر من المشاركة في الجولة الأولى التي جرت الخميس الماضي.

مهمة رسمية أولى لهيرفي

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تمثل مواجهة اليوم المهمة الرسمية الأولى للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بعد أن سبق ذلك ظهور غير رسمي في تجربة منتخب مالي بمعسكر الدمام.

ويترقب الشارع السعودي بصفة خاصة والآسيوي بصفة عامة الصورة الجديدة التي سيكون عليها الأخضر في عهد رينارد، خاصة بعد أن بدا صارما في معسكر الدمام من خلال مطالبة اللاعبين بالابتعاد عن أشياء اعتادوا عليها في المعسكرات السابقة.

زحف عبر الجسر

أكملت روابط مشجعي الأخضر استعدادها لمؤازرة اللاعبين، حيث يسير الاتحاد السعودي عددا من الحافلات ستنطلق من ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام إلى البحرين عبر جسر الملك فهد، وسيوفر الاتحاد وجبات للجماهير، كما تسير أندية الشرقية أيضا عددا من الحافلات.

وسبق أن ذكر موقع رابطة المحترفين أن تجمع الجماهير سيبدأ في الثانية مساء بتوقيت السعودية بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام قبل أن تنطلق الحافلات بعدها بساعة، على أن تكون العودة بعد نهاية المباراة مباشرة.

السعودية الرياضية تنقل المباراة

أكملت القنوات الرياضية السعودية تجهيزاتها لنقل المواجهة من خلال إقامة استديو فني تحليلي سيبدأ منذ وقت مبكر، إضافة إلى حضور المراسلين الميدانيين في استاد البحرين الدولي لنقل أحداث المواجهة وكواليسها.