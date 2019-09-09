منتخب السهام يطارد كأس آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ اليوم المرحلة الثالثة من بطولة كأس آسيا للسهام بمشاركة 115 راميا من مختلف الدول الآسيوية، في البطولة التي تحتضنها مدينة كلارك سيتي بالفلبين، وتستمر حتى 14 سبتمبر الحالي.

ويشارك المنتخب بالراميين عبدالإله بن علي، وتركي العتيبي في منافسات القوس الأولمبي التي تنطلق بالتصفيات الأولية، فيما يترأس البعثة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للعبة بندر السفير، وتضم المدير التنفيذي للاتحاد بكر التويجري، ويشرف على الأخضر فنيا المدرب بول، كما يرافق البعثة الحكم الدولي عبدالله أبوشال، الذي يشارك مع لجنة الحكام في البطولة.

وخاض الراميان العتيبي وابن علي التدريب الرسمي على الميدان الذي ستقام عليه المنافسات، فيما حضر بكر التويجري الاجتماع الفني لممثلي الدول المشاركة للتأكد من أهلية اللاعبين والبرنامج الزمني للمنافسات.