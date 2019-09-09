الأهلي يستنجد بمكتشف النجوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعادت إدارة نادي الأهلي المدرب الصربي جورجي فاسيتيش للإشراف على تدريب فريق الشباب لكرة القدم.

ويوصف فاسيتيش الذي سبق له تحقيق لقب دوري الشباب مع الأهلي بمكتشف اللاعبين، حيث كان له الفضل خلال فترة سابقة، في اكتشاف 11 لاعبا مثلوا الفريق الأول في الأهلي والمنتخب السعودي.

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وعقب وصوله مقر النادي أمس، حرص المدرب على الالتقاء بالنجوم الذين سبق له تدريبهم.

من جهتها أرجعت إدارة الفئات السنية ممثلة في المدير التنفيذي محمد الحارثي، التعاقد مع المدرب فاسيتيش إلى النجاحات الكبيرة التي حققها مع النادي من قبل، وكذلك سعيا نحو إعادة الفئات السنية للواجهة من جديد.

محطات تدريبية لجورجي فاسيتيش

المدير الفني لمنتخب صربيا تحت 19 سنة، وقاده لكأس أوروبا 2013 في ليتوانيا

مساعد أول لمدرب منتخب صربيا الأول في 2015

مساعد أول لمدرب بارتيزان بلغراد الصربي، وخاض معه دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في 2017

مدير فني لفريق شوكارشكي بلغراد الصربي في 2018

مساعد أول لمدرب الأهلي إليا في 2003

مساعد أول لمدرب الأهلي نيبوشا في 2007، وحقق معه كأس ولي العهد وكأس الأمير فيصل بن فهد

مدرب لشباب الأهلي وحقق الدوري السعودي الممتاز في 2007