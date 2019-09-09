الأهلي يستنجد بمكتشف النجوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعادت إدارة نادي الأهلي المدرب الصربي جورجي فاسيتيش للإشراف على تدريب فريق الشباب لكرة القدم.
ويوصف فاسيتيش الذي سبق له تحقيق لقب دوري الشباب مع الأهلي بمكتشف اللاعبين، حيث كان له الفضل خلال فترة سابقة، في اكتشاف 11 لاعبا مثلوا الفريق الأول في الأهلي والمنتخب السعودي.
وعقب وصوله مقر النادي أمس، حرص المدرب على الالتقاء بالنجوم الذين سبق له تدريبهم.
من جهتها أرجعت إدارة الفئات السنية ممثلة في المدير التنفيذي محمد الحارثي، التعاقد مع المدرب فاسيتيش إلى النجاحات الكبيرة التي حققها مع النادي من قبل، وكذلك سعيا نحو إعادة الفئات السنية للواجهة من جديد.
محطات تدريبية لجورجي فاسيتيش
- المدير الفني لمنتخب صربيا تحت 19 سنة، وقاده لكأس أوروبا 2013 في ليتوانيا
- مساعد أول لمدرب منتخب صربيا الأول في 2015
- مساعد أول لمدرب بارتيزان بلغراد الصربي، وخاض معه دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في 2017
- مدير فني لفريق شوكارشكي بلغراد الصربي في 2018
- مساعد أول لمدرب الأهلي إليا في 2003
- مساعد أول لمدرب الأهلي نيبوشا في 2007، وحقق معه كأس ولي العهد وكأس الأمير فيصل بن فهد
- مدرب لشباب الأهلي وحقق الدوري السعودي الممتاز في 2007
- حسين عبدالغني
- تيسير الجاسم
- وليد جيزاني
- ياسر المسيليم
- معتز هوساوي
- سعيد المولد
- فيصل درويش
- عبدالرحيم جيزاوي
- إسماعيل مغربي
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