دوري الأولى يشتعل بصدام المتصدرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تنطلق اليوم الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث يلتقي القادسية مع نظيره الكوكب في لقاء لفض الاشتباك حول صدارة المسابقة.
ولا يقبل اللقاء أي تعادل فربما تدرك الفرق الأخرى الصدارة، في حين أي فوز لأي فريق سيعزز صدارته للدوري، ويحتل القادسية المركز الأول برصيد 7 نقاط ، بفارق الأهداف عن الكوكب الثاني.
وفي لقاء ثان لا يقل أهمية عن المواجهة الأولى، يحل فريق العين ثالث الترتيب برصيد 7 نقاط ضيفا على الباطن صاحب المركز الخامس برصيد 6 نقاط، فيما يستضيف فريق حطين العاشر بـ 3 نقاط نظيره الجبلين السابع عشر بنقطتين، ويلعب فريق الجيل الثامن برصيد 5 نقاط مع نظيره النهضة الرابع عشر بـ 3 نقاط.
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