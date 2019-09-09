تتويج الإسكواش بفضية العرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج رئيس الاتحاد العربي للإسكواش عاصم خليفة أمس المنتخب السعودي للإسكواش تحت 13 عاما بالميدالية الفضية ضمن منافسات الفرق في البطولة العربية التي أقيمت في الرياض واختتمت منافساتها أمس.

وكان المنتخب المصري بطل العالم في اللعبة قد نال الميدالية الذهبية في منافسات الفردي تحت 17 و13 عاما ومنافسات الفرق تحت 17 و13 عاما أيضا، فيما توزعت بقية الجوائز بين منتخبات العراق والسعودية والكويت والأردن.