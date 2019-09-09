20 حكما وحكمة جددا لمنافسات التايكوندو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهى 15 حكما و5 حكمات سعوديين دورة الحكام المستجدين التي نظمها الاتحاد السعودي للتايكوندو، بالتعاون مع معهد إعداد القادة بالرياض، وأشرف عليها رئيس لجنة الحكام باتحاد اللعبة، الحكم الدولي فايز السلولي ومحاضر الدورة الدولي المهند الزعبي.

وتخللت الدورة محاضرات في قانون اللعبة (نظري وعملي) لمدة 5 ساعات على مدار 5 أيام، إذ تعد دورة الحكمات الأولى في تاريخ اللعبة.

وأوضح رئيس الاتحاد العميد الركن شداد العمري أن الحكمات المستجدات نواة لقيادة تحكيم اللعبة لدى المسار النسائي، حيث سيخضعن لدورات أخرى لصقل المهارات قبل التكليف لإدارة المنافسات النسائية التي تنطلق خلال الموسم الحالي.