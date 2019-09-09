شكرا لقرائتكم تعادل طنطا مع غزل المحلة بهدف لمثله ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقد هتفت جماهير المحلة للاعبيها عقب انتهاء المباراة بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعبون فى ظل التدعيمات القوية التى أبرمها مجلس إدارة النادى بعلم خالد عيد المدير الفنى للفريق .
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