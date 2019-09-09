شكرا لقرائتكم تعادل طنطا مع غزل المحلة بهدف لمثله ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق طنطا مع غزل المحلة بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد طنطا فى إطار سلسلة اللقاءات الودية التى يخوضها الفريقين استعدادا للدورى حيث يستعد أبناء السيد البدوى لبداية الدورى ، بينما يستعد المحلة لدورى القسم الثانى . وقد هتفت جماهير المحلة للاعبيها عقب انتهاء المباراة بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعبون فى ظل التدعيمات القوية التى أبرمها مجلس إدارة النادى بعلم خالد عيد المدير الفنى للفريق .

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