شكرا لقرائتكم صاحب خماسية صن داونز فى الأهلى يهنئ الزمالك بلقب كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز على تهنئة الزمالك بقيادة مدربه "ميتشو " بالتتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب. وكتب موسيماني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أبارك للزمالك وميتشو المدير الفني للأبيض". الجدير بالذكر أن موسيماني استطاع الفوز على الأهلى بخماسية فى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية كما واجه ميتشو في الدوري الجنوب إفريقي عندما كان يتولى الأخير تدريب نادي أورلاند بايرتس قبل الزمالك.

مدرب صن داونز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صاحب خماسية صن داونز فى الأهلى يهنئ الزمالك بلقب كأس مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.