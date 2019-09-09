شكرا لقرائتكم المصرى يتمنى خروج إيهاب جلال من ترشيحات المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادى المصرى إن اتحاد الكرة لم يبلغهم بتولى إيهاب جلال المدير الفنى للفريق البورسعيدى قيادة المنتخب الوطنى فى الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى موضحا أنه يتمنى استمرار جلال فى قيادة أبناء القلعة الباسلة. أضاف حلبية فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن تولى إيهاب جلال تدريب المنتخب فى الفترة الحالية سيتسبب فى إزمة للفريق البورسعيدى خاصة أن جلال خاض فترة الإعداد واختار اللاعبين اللذين سينافس بهم فى الموسم الجديد. Advertisements أكد حلبية أن فريقه سيسافر لمواجهة بطل الكونغو فى الدور التمهيدى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية وسيعود بعد أسبوع وتركيزه ينصب فى الفترة الحالية على هذه اللقاء المرتقب. اختتم حلبية أنه تحت أمر البلد فى أى وقت مؤكدا أن مسئولى اتحاد الكرة لن يقبلوا بضرر المصرى.

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