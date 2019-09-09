شكرا لقرائتكم صور.. فعاليات المهرجان الثاني للألعاب الشاطئية للجامعات المصرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنطلقت فعاليات المهرجان الثاني للرياضات الشاطئية لشباب الجامعات الذى تستضيفه جامعة الإسكندرية بمخيم باجوش بمطروح بمشاركة إجمالي 25 جامعة مصرية بإجمالي عدد المشاركين 330 طالب وطالبه فى المهرجان الممتد حتى 10 سبتمبر وذلك في مسابقات:

- كرة قدم طلبة.

- كرة طائرة طلبه.

- كرة طائرة طالبات.

- تنس طاولة.

- سباحة.

- الدارتس والألعاب الإلكترونية.

وعقد الإجتماع الفني وإجراء القرعة العلنية للمنافسات بحضور:"هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، أحمد عبد ربه، مدير عام النشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة، طه عبد الرحيم، وكيل كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية، بهاء الدين مختار، المدير الفني للإتحاد الرياضي المصري للجامعات، طاهر الزيني، مدير إدارة النشاط الرياضي بجامعة الإسكندرية".

ويأتي ذلك في إطار وهدف خطة الأنشطة المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة المتمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الطلابي) ووزارة التعليم العالي متمثلة في الإتحاد الرياضي المصري للجامعات وإدارة رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية وقد أسفرت القرعة العلنية للمنافسات الرياضية المختلفة عن الآتي:

** كرة الطائرة طلبه:

- المجموعة الأولي:

( سوهاج - بنها - السويس )

- المجموعة الثانية:

( ج الوادي - درايه - عين شمس )

- المجموعة الثالثة:

(الأكاديمية العربية - الوادي الجديد - الفيوم)

- المجموعة الرابعة:

( كفر الشيخ - أسوان - الزقازيق )

- المجموعة الخامسة:

( الأزهر - حورس - تعليم عالي )

- المجموعة السادسة:

( المنصورة - قناة السويس - أسيوط )

- المجموعة السابعة:

(بني سويف-السادات - طنطا - الإسكندرية)

** كرة القدم الشاطئية:

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- المجموعة الأولي:

( طنطا - المنصورة - الأزهر )

- المجموعة الثانية:

(قناة السويس - الإسكندرية - جنوب الوادي )

- المجموعة الثالثة:

(م السادات- أكتوبر - العربية المفتوحة)

- المجموعة الرابعة:

( السويس - حورس - بنها )

- المجموعة الخامسة:

( سوهاج - أسوان - عين شمس )

- المجموعة السادسة:

( الأكاديمية العربية - أسيوط - الزقازيق )

- المجموعة السابعة:

( كفر الشيخ - المنوفية - دراية )

- المجموعة الثامنة:

( الفيوم - بني سويف - الوادي الجديد - التعليم العالي )

** كرة الطائرة طالبات:

- المجموعة الأولي:

( سوهاج - عين شمس - طنطا )

- المجموعة الثانية:

( أسيوط- بنها - الوادي الجديد )

- المجموعة الثالثة:

(السويس - الزقازيق - الإسكندرية )

- المجموعة الرابعة:

( ج الوادي - المنوفية - التعليم العالي - الأكاديمية العربية )



فعاليات المهرجان الثاني للألعاب الشاطئية للجامعات المصرية



فعاليات المهرجان الثاني للألعاب الشاطئية للجامعات المصرية