شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلى خاص لهذا الثلاثى الأهلاوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأدى الثلاثى جلسة في الجيم مع تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، لتجهيز الثلاثي للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي، هذا وأدى الأهلي مرانه، مساء اليوم، واشتمل على جانب بدني خفيف تحت، إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية.
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