شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلى خاص لهذا الثلاثى الأهلاوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استأنف الثلاثى سعد سمير ورامي ربيعة ومحمد محمود لاعبو النادي الأهلي، التدريبات التأهيلية، على هامش مران الفريق الذي أقيم، مساء اليوم، على ملعب التتش.

وأدى الثلاثى جلسة في الجيم مع تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، لتجهيز الثلاثي للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي، هذا وأدى الأهلي مرانه، مساء اليوم، واشتمل على جانب بدني خفيف تحت، إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية.

فيما أدى كريم نيدفيد لاعب الأهلي، جلسة علاج طبيعي وبعض التدريبات في الجيم، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يخضع له، لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

وحرص خالد محمود، طبيب الأهلي، على عقد جلسة مطولة مع نيدفيد عقب انتهائه من البرنامج العلاجي، للاطمئنان على حالته، وأكّد الجهاز الطبي على تحسن حالة نيدفيد بشكل كبير بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا، وأثبتت الفحوصات الطبية الأخيرة أن ركبة اللاعب تحسنت بعدما قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه العلاجي.