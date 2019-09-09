شكرا لقرائتكم مفاجأة .. ميزانية الزمالك ترفع اسم فرجاني ساسي من أصول اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت ميزانية نادي الزمالك رفع اسم فرجاني ساسي نجم القلعة البيضاء ومنتخب تونس من قائمة أصول الفريق والتي تم الكشف عنها.

ويعود ذلك إلى انتقال فرجاني ساسي لصفوف نادي الزمالك بالمجان من نادى النصر السعودى الصيف الماضي.

وأعلن نادي الزمالك فى وقت سابق عدم تحمله قيمة صفقة فرجاني ساسي الذى أصبح أحد الأعمدة الأساسية بالفريق الأبيض منذ انضمامه الموسم الماضى.

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وبلغت أصول الفريق الأول بالميزانية الختامية للنادي 173 مليون جنيه.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك، اعتماد ميزانية القلعة البيضاء عن السنة الجارية، بعد موافقة 21944 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية بالأبيض، والتى عُقدت بمقر النادى بميت عقبة، على مدار الثلاثة أيام الماضية، للتصويت على ميزانية الأبيض للسنة الجارية والتصويت على الانتخابات التكميلية للمجلس.

ووافق 21944 عضوًا من أعضاء الزمالك على اعتماد الميزانية المقدمة من مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، فيما رفض7895 عضوًا، وذلك بعدما حضر 30832 عضوًا للجمعية العمومية للأبيض.