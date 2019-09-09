شكرا لقرائتكم صراع الصفقات .. الأهلى يكتفى بثلاثى فقط "إنفوجراف"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا صوت يعلو فوق الصفقات فى الميركاتو الصيفي الجاري، حيث تتصارع وتتنافس جميع الأندية المحلية فى الدورى المصرى على خطف اللاعبين الأبرز الذين يستفدون بخدماتهم فى المواسم القادمة. وقامت الأندية بالتعاقد مع لاعبين جدد استعدادا للموسم الجديد وجاء عدد الصفقات التى تمت حتى الان خلال فترة الانتقالات الصيفة و هما 186 صفقة فى الدورى. ويعد النادى الأهلي من أقل الاندية التى تعقدت مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية وهما ثلاث فقط Advertisements قام الأهلى بشراء 3 لاعبين واستعادة ثلاثة من اللاعبين المعارين.

صفقات الأهلى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صراع الصفقات .. الأهلى يكتفى بثلاثى فقط "إنفوجراف"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.