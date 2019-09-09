شكرا لقرائتكم تاكيس يضع معايير جديدة فى وديات وادى دجلة للموسم القادم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، العمل على رفع كفاءة المباريات الودية التى سيخوضها الفريق الدجلاوى خلال الفترة الحالية، مطالبا ذلك من الجهاز الإدارى استعدادًا لانطلاق مسابقة الدورى للموسم الجديد.

ويعكف المدير الفنى لوادى دجلة، على خوض وديات قوية مع بعض فرق الدورى الممتاز، لرفع كفاءة اللاعبين وزيادة حساسية المباريات لديهم، قبل المواجهات الرسمية فى مسابقة الدورى.

ومن المقرر أن يخوض وادى دجلة مباراة ودية أمام نادى اف سى مصر، يوم 12 من الشهر الجارى، لاسيما وأن الفريق الدجلاوى سبق وخاض العديد من المواجهات الودية كان أخرها أمام طنطا وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين 2/2.