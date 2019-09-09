شكرا لقرائتكم الترسانة يواصل السقوط الودي والجماهير تظهر العين الحمرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الترسانة للمرة الثانية نتائجه السلبية فى المباريات الودية وخسر اليوم أمام بترول أسيوط بهدفين مقابل للاشئ على ملعبه ضمن اللقاءات التى يخوضها الشواكيش استعدادا للقسم الثانى المقرر إقامته يومى 7 و 8 اكتوبر المقبل .

وقد صبت جماهير الترسانة غضبها على الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء ميهوب معبرة عن استيائها من الأداء واستمرار الهزائم فى الوديات دون إجراء أى تعديلات فى التشكيل أو طرق اللعب .

كان الترسانة قد أقام معسكرا مغلقا ببرج العرب وخاض مباراتين أمام فاركو وخسرها بهدف مقابل للاشئ ، ثم تعادل مع اف سى مصر بهدف لمثله ، وعاد ليواجه بلدية المحلة باستاد حسن الشاذلى وتعادلوا سلبيا .