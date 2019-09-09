"شاهد وأحكم" فرج عامر فى تويتة غامضة سلاحها ديسابر .. غزل أم شماتة...

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جدة - عمرو شويل علق المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة على مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى الكأس والتى بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة على ملعب برج العرب وتتويجه بلقب كأس مصر. وكتب عامر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مبارة الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس أظهرت حقيقة ديسابر".

ديسابر "تغريدة" رئيس سموحة أثار ت الجدل حول ديسابر المدير الفنى لبيراميدز خاصة فى الوقت الذى اعترف فيه المحللون فى الدورى المصرى بالقدرات العالية التى يتحلى بها الفرنسى. Advertisements وارتفعت أسهم "ديسابر" فى بورصة مدربى الدورى المصرى خاصة بعد تخطيه عقبة الأهلى فى دور الثمانية فى بطولة كأس مصر الأمر الذى تسبب فى ارتباك مسئولى القلعة الحمراء وأقيل على إثر ذلك مدرب الأحمر الأوروجويانى مارتن لاسارتى. وبات السؤال الذى يطرح نفسه بقوة على الساحة الكروية ماذا يقصد المهندس فرج عامر بمقولة "مباراة الزمالك أظهرت قدرات ديسابر" ؟ هل يريد تسليط الضوء على ضعف إمكانيات المدرب الفرنسى ؟ أم يقصد قوة الزمالك وترجيح كفته على أى منافس ؟.

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