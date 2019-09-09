شكرا لقرائتكم رباعي الزمالك فى معسكر الأوليمبى لمواجهة السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ومن المقرر أن يشارك الرباعى فى مران اليوم، على أن يحسم شوقى غريب مشاركتهم فى مباراة الغد من عدمه.
كان المنتخب الأوليمبى فاز على السعودية 4-1 فى المباراة الأولى بالسويس.
ونجح رباعي الزمالك فى قيادة القلعة البيضاء لحصد لقب كأس مصر للمرة 27 فى تاريخ الأبيض بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة.
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