شكرا لقرائتكم رباعي الزمالك فى معسكر الأوليمبى لمواجهة السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

جاء ذلك بعد أن وافق شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى على بقاء الرباعى مع الزمالك بسبب المشاركة فى نهائى كأس مصر، على أن ينتظم اللاعبون فى مران اليوم ببتروسبورت.

ومن المقرر أن يشارك الرباعى فى مران اليوم، على أن يحسم شوقى غريب مشاركتهم فى مباراة الغد من عدمه.

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كان المنتخب الأوليمبى فاز على السعودية 4-1 فى المباراة الأولى بالسويس.

ونجح رباعي الزمالك فى قيادة القلعة البيضاء لحصد لقب كأس مصر للمرة 27 فى تاريخ الأبيض بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة.