شكرا لقرائتكم الزمالك يسدد 54 مليون جنيه مديونيات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت ميزانية نادي الزمالك الأخيرة سداد إدارة النادي مديونيات بقيمة 54 مليون جنيه تخص الفترات السابقة عن مجلس الإدارة الحالي برئاسة مرتضى منصور.

واكدت الميزانية أن إدارة النادي استطاعت توفير المبالغ وصرفها فى الأوجه الخاصة بالدائنين.

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في سياق متصل، كشفت ميزانية نادى الزمالك عن القيمة المالية التى تكبدتها خزينة القلعة البيضاء، فى التعاقد مع محمد حسن لاعب الفريق الكروى الاول ، والتى وصلت إلي 10 ملايين جنيه والتي تم دفعها للحصول على خدمات اللاعب.

وبحسب الميزانية التى تم طرحها على أعضاء الجمعية العمومية للنادى فقد كشفت عن تخصيص إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور عن تحقيق النادى إيرادات تصل إلى 390 مليون جنيه خلال السنة المالية 2018 – 2019 من رسوم العضويات والإشتراكات السنوية.