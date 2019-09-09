شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع مع سيد عبد الحفيظ فى الأهلي بسبب كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم، مساء اليوم، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وأطلع عبدالحفيظ المدير الفني على كافة التفاصيل الخاصة برحلة غينيا الاستوائية، والترتيبات الإدارية التى جرت خلال الأيام الماضية قبل سفر البعثة، صباح الأربعاء المقبل.

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ويتوجه سيد عبدالحفيظ، وبرفقته سمير عدلي، المدير الإداري لفريق الأهلي، إلى غينيا الاستوائية، اليوم، للترتيب لاستقبال بعثة الأحمر، والاطمئنان على كافة الأمور الإدارية؛ سواء المتعلقة بحجز ملاعب التدريب أو فندق الإقامة ووسائل الانتقال.

ويواصل فريق الأهلي مرانه، اليوم، على ملعب التتش، حيث خاض الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الفقرات الفنية والخططية.