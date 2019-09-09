شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع مع سيد عبد الحفيظ فى الأهلي بسبب كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأطلع عبدالحفيظ المدير الفني على كافة التفاصيل الخاصة برحلة غينيا الاستوائية، والترتيبات الإدارية التى جرت خلال الأيام الماضية قبل سفر البعثة، صباح الأربعاء المقبل.
ويتوجه سيد عبدالحفيظ، وبرفقته سمير عدلي، المدير الإداري لفريق الأهلي، إلى غينيا الاستوائية، اليوم، للترتيب لاستقبال بعثة الأحمر، والاطمئنان على كافة الأمور الإدارية؛ سواء المتعلقة بحجز ملاعب التدريب أو فندق الإقامة ووسائل الانتقال.
ويواصل فريق الأهلي مرانه، اليوم، على ملعب التتش، حيث خاض الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الفقرات الفنية والخططية.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يجتمع مع سيد عبد الحفيظ فى الأهلي بسبب كانو سبورت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.