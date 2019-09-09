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تأجيل لقاء الرائد والتعاون في الدوري السعودي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباراة الرائد والتعاون، التي كان مقررا أن تلعب يوم الخميس المقبل 19 سبتمبر الجاري، لتقام في 6 نوفمبر القادم.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان في الجولة الرابعة من دوري كأس للمحترفين، لكن اللجنة أوضحت في بيان صحافي أن قرار التأجيل جاء بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله في بريدة خلال الفترة من 14 حتى 24 سبتمبر الجاري، وذلك وفقا للخطاب الذي تلقته لجنة المسابقات من إدارة تشغيل المنشآت في الهيئة العامة للرياضة.

بيان رابطة الدوري السعودي للمحترفين
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