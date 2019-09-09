شكرا لقرائتكم تأجيل لقاء الرائد والتعاون في الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباراة الرائد والتعاون، التي كان مقررا أن تلعب يوم الخميس المقبل 19 سبتمبر الجاري، لتقام في 6 نوفمبر القادم.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان في الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لكن اللجنة أوضحت في بيان صحافي أن قرار التأجيل جاء بسبب انشغال مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة خلال الفترة من 14 حتى 24 سبتمبر الجاري، وذلك وفقا للخطاب الذي تلقته لجنة المسابقات من إدارة تشغيل المنشآت في الهيئة العامة للرياضة.