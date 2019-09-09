شكرا لقرائتكم رينار: أتعامل مع لاعبين "أذكياء".. والمونديال هدف رئيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي الأول، على صعوبة المباريات الأولى في تصفيات كأس العالم، مشيرا إلى أهمية احترام المنتخب اليمني لأن المواجهة لن تكون سهلة أمامه، لافتا إلى أن التأهل إلى مونديال 2022 يعتبر هدفا رئيسا.

ويلاقي الأخضر المنتخب اليمني، يوم الثلاثاء، في افتتاح مشاركته بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال رينار خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: دائما ما تكون المباريات الافتتاحية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم مهمة لأي منتخب مشارك، ويجب علينا أن نبدأ بداية قوية أمام منتخب اليمن.

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وأضاف: تابعنا منتخب اليمن في مباراته الأولى أمام سنغافورة، ولدينا معلومات مسبقة عنه، وفي كرة القدم لا توجد مباراة سهلة.

وحول مستوى لاعبي الأخضر، ذكر: يمتلك المنتخب مجموعة مميزة من اللاعبين، يساعدون أي مدرب على تحقيق النتائج الإيجابية، لأنهم يمتلكون امكانات فنية جيدة بجانب الذكاء. وأردف: التأهل لكأس العالم هدف كبير بالنسبة لنا، وسنعمل على تحقيق ذلك.

بدوره، ذكر عمر هوساوي، قائد المنتخب، أن اللاعبين يسعون لتسجيل حضور مميز في المباراة الأولى بالتصفيات، مضيفا: سعيد بحمل شارة القيادة بعد أن تولى مسؤوليتها لاعبون كبار خدموا الكرة السعودية، والأهم أن أسخر خبرتي داخل واخرج الملعب بما يخدم المجموعة.