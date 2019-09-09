شكرا لقرائتكم غياب الأميركي موراليس عن دوسلدورف حتى إشعار آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فورتونا دوسلدورف الألماني لكرة القدم يوم الاثنين، غياب لاعب الوسط الأميركي ألفريدو موراليس بسبب الإصابة التي تعرض إليها خلال مباريات أيام "فيفا".

وأوضح النادي أن اللاعب الأميركي الدولي (29 عاماً) أُصِيبَ في مباراة منتخب بلاده أمام المكسيك يوم السبت، بتمزق في العضلة الضامة قبل وقت قليل من نهاية المباراة الودية التي انتهت بفوز المكسيك بثلاثة أهداف نظيفة، دون تحديد مدة غيابه.

ويستقبل فورتونا دوسلدورف فريق فولفسبورغ على ملعبه يوم الجمعة المقبل.