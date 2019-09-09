ثلاثي بيراميدز «عبدالله السعيد وجون أنطوى وأحمد الشناوى» خارج نطاق الخدمة

الموجز تلقى الجهاز الفنى لفريق بيراميدز بقيادة سباستيان ديسابر صدمة كبيرة بعد تعرض الثلاثى عبدالله السعيد وجون أنطوى وأحمد الشناوى إلى إصابات متفرقة خلال المشاركة أمام الزمالك أمس فى نهائى كأس مصر. وهو الأمر الذى وضع الجهاز الفنى فى مأزق شديد قبل مواجهة الفريق الجزائرى بسبب الإصابات الثلاث التى تعرض لها السعيد وأنطوى والشناوى فى ظل الاعتماد عليهم بشكل كبير فى قيادة الفريق. يأتي ذلك بعد الهزيمة الثقيلة التي نلقاها بيراميدز على يد الزمالك بثلاثة أهداف دون رد فى نهائى كأس مصر

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