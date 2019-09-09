الزمالك فتحها على البحري .. «مكافأة الكأس .. مليون جنيه»

الموجز

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف شهر مكافأة للصربي ميتشو المدير الفني للفريق بعد التتويج ببطولة كأس مصر أمس على حساب بيراميدز.

وجاءت المكافأة بواقع 70 ألف دولار وهو ما يوازي مليون جنيه قيمة الراتب الشهري المتفق عليه مع المدير الفني الذي يحصل عليه منذ التوقيع للأبيض.

وكان نادي الزمالك قد فاز أمس، على نادي بيراميدز بثلاثة أهداف في نهائى كأس مصر ليحصل على الكأس رقم 27 في تاريخه.