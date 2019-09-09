Algeria 3 بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وبنين رابط لايف  مباراة الجزائر الوديه اليوم يلا شوت Match...

مباراة الجزائر وبنين تُنقل اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019 وهي أحد المباريات الودية التي سيقوم بها منتخب الجزائر كي يستعد لتصفيات كأس أمم أفريقيا، بث مباشر مباراة الجزائر وبنين كورة ستار كورة أون لاين بث مباشر مباراة الجزائر وبنين بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين الجزائر وبنين بث مباشر yalla shoot الاسطورة للبث المباشر مباراة الجزائر وبنين بث مباشر كورة أون لاين الجزائر وبنين كورة أون لاين مباراة الجزائر وبنين بث مباشر كورة لايف بث مباشر الجزائر وبنين livehd7 الجزائر وبنين رابط الجزائر وبنين بث مباشر. والمباراة القادمة التي سيلعبها المنتخب الجزائري ستكون أمام المنتخب المغربي.

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بطاقة اللقاء

الجزائر Vs بنين.

البطولة : مباراة ودية .

القنوات الناقلة : الجزائرية الثالثة .

الملعب : ملعب 5 جويلية .

المعلق : بلال بناري .

موعد المباراة :

في تمام الساعة 09:00 مساءاً بتوقيت الجزائر.

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

تردد الجزائرية الثالثة تردد 2019

اضبط اليوم وتابع العديد من الأخبار السياسية والاقتصادية المحلية أو العالمية من خلال قناة الجزائرية الثالثة، وذلك من خلال التردد التالي:

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11679 (H) 27500 – 5/6 SD نايل سات 11679 (H) 27500 – 3/4 HD هوت بيرد 11623 (V) 27500 – 3/4 SD أسترا 11597 (V) 27500 – 5/6 SD

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