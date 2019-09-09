مران الأهلي.. تدريبات استشفائية.. وجلسة علاج طبيعي لـ"نيدفيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريبات استشفائية، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر للنزول بالحمل التدريبي والتخلص من الإجهاد، قبل سفر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية، صباح الأربعاء المقبل؛ في رحلة طيران تستغرق 12 ساعة، يتخللها ساعتان للترانزيت في مطار أديس أبابا.

ويواجه الأهلي نظيره، كانو سبورت، يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأفاد مراسل يلا كورة، بأن اللاعب كريم "نيدفيد"، أدى جلسة علاج طبيعي وبعض التدريبات في الجيم، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يخضع له، لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

ومن جانبه أكد الجهاز الطبي للأهلي على تحسن حالة "نيدفيد" بشكل كبير بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة في ألمانيا، وأثبتت الفحوصات الطبية الأخيرة أن ركبة اللاعب تحسنت بعدما قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه العلاجي.

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وواصل ثلاثي الأهلي سعد سمير ورامي ربيعة ومحمد محمود، تدريباتهم التأهيلية، اليوم، على هامش مران الفريق الذي أقيم، مساء اليوم، على ملعب التتش.

وقام الثلاثي بأداء جلسة في الجيم مع تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي؛ لتجهيز الثلاثي للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

وخاض ثنائي حراسة المرمى شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، تدريبات استشفائية، اليوم، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش.

وكان الشناوي قد اشتكى من كدمة في الكتف خلال مران الفريق الذي أقيم أمس، وفضّـل الجهاز الفني عدم المجازفة به، وخرج قبل نهاية المران لأداء برنامج علاجي.

وخاض على لطفي وأحمد طارق سليمان، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس.