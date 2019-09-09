اتحاد الكرة يقيم معسكرا لـ 35 حكما لشرح التعديلات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

أقامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، اليوم الإثنين، معسكرا قصيرا لعدد 35 حكما ومساعدا من الدرجة الأولى سبق نجاحهم في الاختبارات البدنية.

وأوضحت لجنة الحكام، أن المعسكر سيستمر لمدة يومين بأحد فنادق مصر الجديدة، وذلك لشرح تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الكرة القدم نظريا وعمليا، والتي سيتم تطبيقها في الموسم الجديد.