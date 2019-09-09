محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):
أقامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، اليوم الإثنين، معسكرا قصيرا لعدد 35 حكما ومساعدا من الدرجة الأولى سبق نجاحهم في الاختبارات البدنية.
وأوضحت لجنة الحكام، أن المعسكر سيستمر لمدة يومين بأحد فنادق مصر الجديدة، وذلك لشرح تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الكرة القدم نظريا وعمليا، والتي سيتم تطبيقها في الموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقيم معسكرا لـ 35 حكما لشرح التعديلات الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.