يسيتش يحذر لاعبي الإسماعيلي من مواجهة الأهلي الليبي

أعرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن كامل رضاه بالحالة الفنية والبدنية التي ظهرت على لاعبي الفريق منذ تواجده خاصة ان هناك خمسة لاعبين مع منتخبات بلادهم، وهم الغيني بيكيتي سيلڤا والناميبي بينسون شيلونجو والعراقي همام طارق بالإضافة لثنائي المنتخب الأوليمبي أحمد أيمن ومحمد صادق

وحذر يسيتش لاعبي الفريق عدم الاستهانة بفريق اهلي بنغازي الليبي، وطالبهم بتقديم مباراة قوية تليق باسم الإسماعيلي وبالجماهير الكبيرة التي ستملا أرجاء ستاد الاسماعيلية يوم الجمعة المقبل.

واضاف الصربي أن لقاء الجمعة هو فرصة جيدة لمصالحة الجماهير وبداية مميزة للموسم بعد

سلسلة أداء ونتائج مخيبة للأمال في الموسم الماضي .

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره الأهلي الليبي مساء الجمعة القادمة في ذهاب دور ال 32 من البطولة العربية.

وكان فريق أهلي بنغازي قد وصل مصر الاسبوع الماضي ودخل في معسكر مغلق تخلله مبارتين وديتين حتى الآن حيث هُزم في الأولى من حرس الحدود بهدف نظيف وهُزم أيضاً في الثانية من نادي النصر القاهري بثلاثة أهداف مقابل هدف.